Juve nessuna come te in Coppa Italia: nuovo record stabilito dai bianconeri

La Juventus, grazie alla vittoria di ieri sera con la Fiorentina, ha conquistato un record molto significativo.

La Juventus ieri sera ha battuto la Fiorentina per 2-0, grazie alle reti di Bernardeschi nel primo tempo e di Danilo nella ripresa, a tempo scaduto. I bianconeri hanno così conquistato la finale di Coppa Italia, in virtù anche della semifinale di andata, terminata 0-1 per la Vecchia Signora. Come riportato da Opta, con il successo di ieri, Madama è approdata per la ventunesima volta della sua storia in finale di Coppa Italia, risultato mai raggiunto da nessun club italiano. Infatti, la seconda squadra che ha raggiunto più volte la finale del torneo, è ferma a 16, cinque in meno della Juventus.