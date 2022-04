Mercato Juve – Novità a centrocampo: due nomi tutti nuovi per i bianconeri

Se c'è un reparto che ha avuto difficoltà in questa stagione bianconera, questo è di sicuro il centrocampo . Secondo i piani della dirigenza della Juve l'arrivo di Manuel Locatelli in estate avrebbe dovuto risolvere tutti i problemi, ma la realtà dei fatti, purtroppo, racconta un'altra storia.

Il centrocampista ex Sassuolo, infatti, è stato sempre uno dei migliori, ma non si può dire lo stesso per i suoi compagni di reparto. Da Rabiot fino ad Arthur, passando per Ramsey: tutti hanno deluso a fasi alterne, si salvano solo McKennie e Zakaria.