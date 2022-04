Juventus-Fiorentina, cinque pillole dopo il match di ieri

Ieri sera un grande successo dei bianconeri contro la squadra di Italiano all'Allianz Stadium. Il 2-0 porta la squadra di Allegri in finale.

Ieri è stata una grande serata per il popolo juventino all'Allianz Stadium. La semifinale di ritorno di Coppa Italia si presentava come una sfida complicata. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal deludente pareggio casalingo contro il Bologna e si presentava alla sfida con più di un interrogativo sullo stato di forma. Dall'altra parte invece la squadra di Vincenzo Italiano arrivava a Torino con una striscia positiva che aveva aumentato le speranze dell'ambiente viola.

La Juve però poteva contare sul vantaggio ottenuto nella gara di andata , dove i bianconeri avevano espugnato il Franchi di Firenze per 1-0 , grazie a un autorete di Venuti arrivata nei minuti di recupero e causata da una grande iniziativa di Cuadrado . Il tecnico bianconero quindi ha impostato la gara proprio sulla consapevolezza che fosse la squadra viola a doversi sbilanciare. E infatti le ripartenze sono state la chiave del successo, che ha portato i bianconeri in finale contro l' Inter . Entrambi i gol, di Bernardeschi e Danilo , sono arrivati con dei contropiedi letali. Andiamo ora a vedere cinque pillole statistiche dopo il match di ieri, nell'approfondimento pubblicato sul sito ufficiale della Juventus .

La Juventus h a vinto entrambe le gare in semifinale senza subire gol in un'edizione della Coppa Italia per la prima volta dal 2017/18 (contro l'Atalanta).

Tutti gli ultimi quattro gol in tutte le competizioni di Federico Bernardeschi con la Juventus sono arrivati allo Stadium (due in Serie A, uno in Champions League e uno in Coppa Italia).