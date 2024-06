Juve, il recap dei bianconeri della Next Gen in Nazionale

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dei Nazionali della Next Gen.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un momento speciale per Tarik Muharemović che lo scorso 3 giugno ha esordito con la nazionale maggiore della Bosnia nel match contro l’Inghilterra, replicando poi la presenza anche nell’amichevole contro l’Italia sei giorni più tardi. Torneo Maurice Revello in quel di Tolone per Turicchia, Hasa e Cerri convocati nell’Italia Under 21.

Il torneo è stato vinto dall’Ucraina U23, con gli azzurri che si sono classificati al terzo posto vincendo la finale contro la Francia U20 grazie alla rete del bianconero Cerri.

Quattro, oltre alla suddetta finale, le sfide disputate dall’Italia U21: la vittoria 4-3 contro il Giappone U19 (Turicchia e Hasa titolari), la sconfitta 4-0 con l’Ucraina U23 (Cerri in campo dal primo minuto), la vittoria ai calci di rigore dopo il pari per 2-2 nei tempi regolamentari contro Panama U23.

Doppio impegno per Jonas Rouhi con l’Under 21 della Svezia con due ingressi a partita in corso e anche la soddisfazione del gol nel match contro la Croazia: la prima apparizione nella sconfitta contro l’Inghilterra, la seconda nella vittoria contro i croati con rete del 5-2 finale messa a segno dall’esterno mancino.

Amichevole anche per Samuel Mbangula nel Belgio U21 contro l’U23 del Marocco: sfida terminata in parità con il risultato di 2-2 che ha visto in campo dal primo minuto il giocatore bianconero.

Stage con l’Italia U20 per Nikola Sekulov e Nicolò Savona: entrambi sono stati impegnati nell’amichevole in famiglia giocata contro la Nazionale A in preparazione a Euro2024 e vinta dai più grandi per 3-1 e con gol, per i più piccoli, del bianconero Sekulov.

Infine sono stati impegnati in uno stage con l’Italia Under 19 sia Lorenzo Anghelé che Filippo Pagnucco”.