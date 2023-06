Juve, rebus Vlahovic: le tre possibili destinazioni in caso di addio

Tre offerte per la Juventus

Tra l'esterno italiano e la punta serba è però il secondo ad oggi il maggiore indiziato all'addio. Non solo perché Chiesa ha dimostrato una maggiore empatia in campo alla causa bianconera, ma anche per le offerte ghiotte che aleggerebbero per Vlahovic. Addirittura sarebbero già tre le pretendenti credibili sul giocatore. Secondo La Gazzetta delloSport, il Chelsea è l'ultimo club ad essersi inserito tra le papabili in lizza per il cartellino dell'attaccante. Il facoltoso club di Premier League dovrebbe battere la concorrenza di Bayern Monaco e Atletico Madrid.