Di Maria, indizio social: la maglia con dedica di Fagioli sa di addio alla Juve

I motivi dell'addio alla Juve

Una situazione mutata dall'ultimo incontro tra gli agenti del giocatore e i vertici della Juventus. Sembrerebbe infatti che la richiesta del giocatore per rimanere in bianconero sia quella di un ritocco verso l'alto dell'ingaggio. Il motivo dell'aumento sarebbe dovuto alle richieste di altre squadre sul giocatore. Una sorpresa che non avrebbe trovato l'accoglimento della società. Di Maria percepisce un ingaggio attorno ai 6 milioni di euro, un costo non indifferente per il club. Ad allontanare poi il giocatore dai colori bianconeri sarebbero state poi le difficoltà della stagione, culminate, per motivi extra campo, dalla mancata partecipazione alla prossima Champions League. Una conclusione che dovrebbe portare la Juve a un grande rinnovamento per la prossima stagione, puntando su elementi giovani e sull'abbattimento dei costi. Ecco perché, salvo colpi di scena il rapporto sportivo tra Di Maria e la Juventus si concluderà dopo appena una stagione.