Juve, Ravezzani: “Sempre detto che Vlahovic era sopravvalutato”

È bastato poco alla Juve per tornare a vincere: togliere Vlahovic e mettere Kolo Muani titolare. Il francese si è subito integrato negli schemi di Motta, aiutando la Juve a vincere le ultime tre partite grazie ai suoi cinque gol. Numeri importanti che sottolineano l’impatto del nuovo acquisto per la Vecchia Signora. Ma basterà per ribaltare la situazione e far tornare la Juve in testa al campionato?

Juve, le parole di Ravezzani su Vlahovic e la lotta scudetto

Intervenuto su X il giornalista Ravezzani ha analizzato la situazione della squadra di Motta: "La Juve vince grazie a due episodi. Ma non dà mai l'impressione di essere squadra. Il gioco latita, Koop un fantasma nocivo. Kolo fantastico, Kelly inquietante. Ma a preoccupare è la totale assenza di schemi, nonché di un vero 11 titolare. Sarà dura arrivare tra le prime 4. Ho sempre detto che Vlahovic era sopravvalutato dai più, giustificato da troppi, idolatrato da alcuni. Un buon attaccante, non un fenomeno. Ma come alternativa a Kolo o al suo fianco in momenti difficili sarebbe utilissimo. Umiliarlo come a Como è solo un danno inutile alla Juve".