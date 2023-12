Juve, Ravanelli: “Vlahovic non sta facendo bene, Milik merita una chance”

Intervenuto su TvPlay l'ex bianconero Ravanelli ha parlato della Juve di Massimiliano Allegri: novità di formazione in arrivo?

Con Rabiot a rischio e Miretti che non ha convinto, contro il Frosinone Allegri potrebbe cambiare qualcosa nella sua Juve . Da Iling-Junior a Yildiz: le possibili alternative sono le più disparate. Possibile anche pensare a un cambio modulo.

Intervenuto su TvPlay l'ex bianconero Ravanelli ha detto: "Non so come schiererà la squadra, Allegri ci ha sempre abituato a delle sorprese, ci può stare che giochi con uno schema più offensivo".