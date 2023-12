Calamai: “Con un Vlahovic così difficile per la Juve vincere lo scudetto”

Luca Calamai ha parlato della Juventus in ottica scudetto: per il giornalista, i bianconeri necessiterebbero di un Dusan Vlahovic differente

Nel suo editoriale su Tmw, Luca Calamai ha parlato anche della Juventus avversaria dell' Inter per lo scudetto. Ecco le sue parole : "Cercando possibili candidate allo scudetto resta comunque viva la Juve . Non sono sorpreso dal mezzo passo falso della squadra di Allegri contro il Genoa . La squadra bianconera sta viaggiando dall’inizio del torneo con l’acceleratore premuto a tavoletta. La rosa attuale non è da titolo. Lo sa la società, lo sa Allegri , lo sanno i giocatori. Vedremo cosa inventerà il diesse Giuntoli nel mercato invernale. Storicamente complicato. Sostituire Pogba e anche Fagioli non sarà facile. Ma il mercato non basta".

Su Vlahovic, il giornalista ha detto: "Per alzare il valore della squadra bianconera a livello Inter serve anche un Vlahovic diverso. Dusan anche a causa di problemi fisici (la pubalgia è una terribile compagna di viaggio) non ha completato il suo percorso di crescita. Il fatto che abbia lasciato calciare il rigore all’amico Chiesa testimonia anche di una fragilità psicologica che non aveva cittadinanza nel Vlahovic che aveva fatto innamorare Firenze. Non ha neppure senso parlare di un Dusan frenato dal progetto tattico di Allegri. Con Prandelli prima e con Italiano dopo aveva segnato tanti gol sfruttando il contropiede. L’attaccante serbo ha cinque mesi per prendersi la Juve. In caso contrario a giugno finirà sul mercato. ".