Juve, Ravanelli: “Ho buone impressioni su Pogba, ha grande entusiasmo”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Ravanelli ha parlato della squadra di Allegri: " Vlahovic con Lukaku? Credo sia difficile per la Juve supportare gli ingaggi dei due attaccanti , anche se l’arrivo del belga porterebbe una sana competizione. Il mercato della Juve va giudicato anche sotto l’aspetto economico. Su Lukaku o Vlahovic ci sono dei pro e dei contro: Big Rom ha qualche anno in più però è più forte fisicamente, Vlahovic può ancora crescere".

" Mi aspetto tante cose da Fagioli - ha continuato -, credo possa diventare un pilastro per il calcio italiano e per la Juve. Lo scorso anno ha fatto bene e gli auguro un grande futuro. Molto dipenderà da lui, se avrà maturità, professionalità e intelligenza da dedicare anima, cuore e testa al calcio. L’ho incontrato nel ritiro e ho avuto l’impressione di un bravo e serio ragazzo, sono convinto che farà un grande campionato".

Chiosa finale su Pogba: "Mi aspetto buone cose, ho parlato con lui e ho rivisto in lui lo stesso grande entusiasmo di quando era arrivato la prima volta a Torino. Sono convinto che farà ottima stagione se non incappa in altri infortuni. Per la Juve Pogba e Chiesa al top della condizione sono due grandi acquisti".