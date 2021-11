Novità a centrocampo: la Juve osserva Italia-Svizzera e su McKennie…

La Juventus è alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e venerdì osserverà con attenzione Italia-Svizzera. Novità anche per McKennie

redazionejuvenews

I problemi in casa Juventus in questo inizio di stagione sono molteplici e in diverse zone del campo. Sicuramente l'attacco bianconero lascia a desiderare, spesso incapace di trovare la via del gol. Non a caso la squadra di Massimiliano Allegri ha segnato solamente 16 gol, che confrontati con i 29 dell'Inter (miglior attacco del campionato) fanno ben capire gli evidenti limiti della formazione bianconera. L'altro grande problema è però a centrocampo, il reparto che forse sta soffrendo di più in questo inizio di stagione. Il nuovo acquisto Locatelli sta convincendo, mentre Rabiot, Bentancur, Arthur e Ramsey stanno deludendo le aspettative.

La vera sorpresa di questo inizio di stagione è però Weston McKennie. Il centrocampista americano aveva cominciato male la stagione (come tutta la squadra), con Massimiliano Allegri che non era ancora riuscito a trovare la posizione in campo migliore per lui. Poi la svolta. L'allenatore bianconero ha deciso di schierarlo prima come esterno di centrocampo e poi nella mediana a due al fianco di Locatelli: un vero e proprio successo. L'ex Schalke si è dimostrato l'uomo in più della Juventus, un giocatore in grado di attaccare e difendere con efficacia. Per lui già due gol in campionato e diverse ottime prestazioni.

Questo incredibile momento di forma ha riacceso le voci sul suo conto, con il Totthenam che sembra intenzionato a bussare alla porta bianconera per il suo cartellino. I due ex Juve, Antonio Conte e Fabio Paratici, avrebbero individuato nel classe 1998 il giocatore ideale per rinforzare la mediana della squadra inglese, ma per il momento la Juventus non sembra intenzionata a privarsi di McKennie. nel frattempo i bianconeri osservano con attenzione il mercato, alla ricerca di possibili occasioni per rinforzare la mediana. Oltre ai noti Tchuoameni e Witsel, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Zakaria. Il centrocampista svizzero sarà osservato più da vicino nel corso del match tra Italia-Svizzera. Staremo a vedere.