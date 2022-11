Rabiot è un rebus: “Non so se resterò alla Juve, concentrato sul Mondiale”

Rabiot rinnoverà il suo contratto con la Juve o invece andrà via? Le parole del centrocampista francese a Repubblica

Dopo la vittoria nella prima giornata dei gironi la Francia si prepara a affrontare la Danimarca, match in programma sabato alle 17:00. Il ct Didier Deschamps si prepara a puntare di nuovo sul centrocampista della JuveAdrien Rabiot, autore di una grandissima prestazione contro l'Australia. Per lui 1 gol e 1 assist. Intervistato da Repubblica il centrocampista bianconero ha detto: "Cominciare con un gol e un assist è come un sogno".

"Ci portavamo dietro della negatività fin da quando si sono fatti male Pogba e Kanté, e poi tutti gli altri - ha continuato Rabiot. All'inizio eravamo un po' scossi, ma siamo riusciti a non farci prendere dal panico. Non è stato facile giocare in queste condizioni, ma siamo forti e soprattutto siamo in tanti ad esserlo: è questo che ha fatto la differenza. Deschamps come Allegri? Non sul lavoro di campo. Nella gestione degli uomini forse sì".

Chiosa finale sul suo futuro: "Non so ancora se resterò alla Juve e non è il momento di parlarne. Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale". Dopo essere stato a un passo dall'addio la scorsa estate, Rabiot questa stagione ha convinto tutti: rinnoverà?