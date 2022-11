Il Ministro Tajani: “Aiutateci a far venire Milinkovic-Savic alla Juve”

Ma il trasferimento è possibile? Il giornalista sportivo Luca Marchetti dagli studi di Sky Sport ha rivelato: "Nel calcio può succedere di tutto, ma non ci arrivano i segnali di un possibile addio di Milinkovic-Savic a gennaio. A meno che non arrivi l’offerta di cui ha sempre parlato Lotito". La Juve sta attraversando un momento economico complesso e a meno di incredibili cessioni sembra improbabile vedere un'offerta così alta. Il sogno del Ministro Tajani e degli altri tifosi bianconeri sembra destinato a rimanere tale. Non solo Milinkovic, si lavora per una Juve mozzafiato: la formazione bianconera del 2023<<<