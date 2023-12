Juve, Rabiot sempre più leader: ora è tempo di rinnovo

Adrien Rabiot sembrerebbe sempre più legato alla Juve: per il calciatore, leader non solo in campo, potrebbe presto rinnovare con i bianconeri

Tra i migliori se non il migliore in campo nella vittoria contro il Monza , Rabiot starebbe assumendo sempre più il ruolo di leader della Juventus . Il botta e risposta proseguito sui social con Gagliardini , reo di averlo provato esultando davanti a lui dopo la rete dell'illusorio pareggio dei brianzoli, è un esempio di quanto il giocatore sembri tenere alla squadra bianconera.

Sia in campo che fuori, le parole e gli atteggiamenti del giocatore avrebbero scacciato nel tempo le voci di un elemento snobista e indolente. Invece, Rabiot rappresenterebbe alla perfezione quel mix di eleganza e forza che tanto si addice allo stile Juventus. Ambiente e tifosi sperano all'unisono in buone notizie sul fronte rinnovo, considerando irrealistica qualsiasi ipotesi di addio a zero in estate. La palla passa da Rabiot alla Juventus e poi vicersa: lasciarsi scappare un giocatore così sarebbe quasi un delitto.