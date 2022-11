Juve, i grandi bianconeri con la Francia al Mondiale prima di Rabiot

Il centrocampista della Juve è stato protagonista all'esordio in Qatar contro l'Australia: prima di lui ci sono stati illustri ex bianconeri

Il Mondiale della Francia e di Rabiotè iniziato alla grande. La Juventussul suo sito ci ricorda i grandi ex bianconeri protagonisti con la nazionale transalpina: "Due dei protagonisti di Francia-Australia: Kylian Mbappé sullo sfondo e Adrien Rabiot in primo piano. Avversari in Juve-Psg, ieri sono andati entrambi in gol. E il nostro centrocampista ha proseguito una tradizione di bianconeri che si sono esaltati ai Mondiali con la maglia Bleu.