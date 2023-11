Juve, Guidi: “Rabiot rinnovo a una condizione. Per Vlahovic complicato”

Marco Guidi ha parlato della situazione legata ai rinnovi in casa Juventus: il giornalista si è concentrato su Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic

Intervistato ai microfoni di Tv Play, Marco Guidi, firma de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus. Ecco le sue parole: "Il discorso sul rinnovo di Rabiot si farà più avanti. Anche la mamma lo ha detto, c’è un’apertura di massima: dipende dal percorso della Juventus. Rabiot è molto legato ad Allegri, quest’anno ha fatto una scelta coraggiosa a restare. Se dovesse entrare in Champions è chiaro che si parlerà, se invece i bianconeri non si dovessero qualificare o se arrivasse un’altra super offerta, si potrebbe optare per un’altra scelta".