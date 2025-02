Capello: “Juve-Inter come una partita di Champions. Thiago ha trovato equilibrio”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato Juve-Inter: le sue parole sul derby d'Italia

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato Juve-Inter: “È stata come una partita di Champions League. Davvero, una gara molto bella, giocata ad alto ritmo, con il giusto dinamismo, sempre in verticale e in velocità. Il merito è delle due squadre, ma personalmente ho condiviso anche il metro dell’arbitro Mariani, che ha lasciato molto correre, non fermando ogni due per tre il gioco. Io credo che nei primi 45’ i bianconeri abbiano patito un po’ di soggezione nei confronti dei campioni d’Italia. La palla scottava e l’Inter trovava facilmente spazi quando recuperava e ripartiva. Però nel calcio c’è una vecchia regola: se non ne approfitti quando hai le occasioni, poi paghi… Inter? C’è rammarico. Nel primo tempo la Juve ha concesso molto in fase difensiva e la squadra di Inzaghi ha avuto tante opportunità, colpendo un palo con Dumfries e fallendo soprattutto con Lautaro almeno una o due palle gol clamorose. L’Inter aveva in mano la partita e deve fare mea culpa”.

Juve, le parole di Capello

Sulla lotta Champions: "Juve favorita? Calma. La Lazio mi piace molto, è un gruppo molto unito e gioca bene. In più, il Milan vincendo il recupero a Bologna sarebbe a soli due punti, così come viceversa se la spuntassero i rossoblù. Senza dimenticare la Fiorentina, che è sempre lì. Insomma, la corsa è ancora molto lunga per dire chi è favorito o meno. Ma sulla Juve c'è un risvolto positivo da sottolineare, che va anche al di là delle quattro vittorie consecutive: mi sembra che Thiago Motta abbia trovato un equilibrio e soprattutto un'idea più definita della sua squadra".