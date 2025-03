Juve, Quintiliano: “Segnali da incubo sin dalla formazione”

Quintiliano ha commentato le scelte di formazione dell'ultimo match della Juventus: il giornalista avrebbe manifestato molte perplessità

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha commentato le scelte tattiche dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, nella partita persa contro la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole: “L’ennesimo segnale di un’altra serata da incubo c’era stato quando avevamo letto la formazione. Esclusioni inspiegabili (Gatti-Cambiaso), come la conferma nell’undici titolare di giocatori in questo momento impresentabili (Koopmeiners, Nico Gonzalez) e la coppia centrale inedita Veiga-Kelly. Doppio pugno viola, maturato in tre minuti, non produce nessuna della Juve, anzi, sembrava quasi si facesse melina in attesa della fine del match. Eppure mancavano tanti minuti”.

Quintiliano: “Stato confusionale di Motta ai massimi livelli”

Il giornalista ha proseguito: "Allora ri-aspetti la scossa da parte di Motta. Invece arriva solo nella ripresa e sul 3-0. Anzi no, i primi tre cambi sono difensori. Stato confusionale di Motta a livelli massimi. Come sono da non credere le parole di Giuntoli nel post gara che conferma il tecnico, parlando di unità. Qualcuno allora pensa alle dimissioni di Thiago. Risposta del diretto interessato: "Sarebbe troppo facile io non amo le cose semplici. Sono la persona giusta per risollevare la squadra". Sipario".