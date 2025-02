Juve, Quintiliano: “Motta sta attenuando le sue rigide convinzioni”

Quintiliano ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il giornalista, il tecnico starebbero modificando il suo modus operandi

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve cresce e ottenere le cosiddette vittorie sporche ne è la certificazione. Probabilmente Motta sta pian piano attenuando le sue rigide convinzione (Savona andava tolto molto prima): ora c’è meno ossessione nella gestione del match, qualche rischio in più, ma allo stesso tempo maggiore possibilità di fare gol. Il prossimo salto di qualità è di non regalare un tempo all’avversario, restando sul pezzo per tutto l’arco della gara”.

Quintiliano: “Kolo Muani sta cambiando la Juventus”

Inoltre, sull'apporto degli ultimi acquisti, il giornalista ha detto: "Thiago a parte, c'è un giocatore che sta letteralmente cambiando la Juve: nome Randal, cognome Kolo Muani. La magia con cui regala la palla a Conceicao in occasione del gol è da applausi, vale il prezzo del biglietto. Al momento il suo bilancio è di 5 gol e, appunto, un assist per un impatto devastante. Prenderlo a titolo definitivo a giugno deve essere il primo obiettivo. Il francese in attacco, nel reparto arretrato c'è un altro nuovo arrivo che si sta dimostrando da Juve e non solo per le prestazioni: nome Renato, cognome Veiga. Per lui ventunenne portoghese altra prova ben oltre la sufficienza. Difende, imposta ed esulta come fosse in bianconero da sempre. Altra missione di Giuntoli a fine stagione".