Juve, Quintiliano: “Le dichiarazioni di Motta sono indecifrabili”

Quintiliano ha commentato le parole dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta, espresse a seguito dell'eliminazione dalla Champions League

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha parlato dell’eliminazione dalla Champions League della Juventus per mano del Psv Eindhoven. Ecco un estratto delle sue parole: “Come non bastasse la prestazione da dimenticare, Motta ha peggiorato la situazione con dichiarazioni oggettivamente indecifrabili. In controtendenza, peraltro, con l’ammissione di Locatelli che ha parlato di mancanza di cattiveria e maggiore voglia di prendersi la qualificazione da parte del PSV. L’allenatore si è detto in disaccordo con il suo capitano”.

Quintiliano: “Motta avvolto da una buona dose di presunzione”

Il giornalista ha proseguito: “Sui cambi, poi, non ha alcun dubbio, rifarebbe tutto. Ma un po’ di sana autocritica non sarebbe salutare? Se veramente il tecnico pensa di aver fatto le scelte giuste sotto ogni profilo, probabilmente è avvolto da una buona dose di presunzione. Comunque sia, c’è da preoccuparsi. E molto. Questa è una Juve che sta illudendo i suoi amanti. Le chiacchiere stanno a zero. Ora è tempo di rimboccarsi le maniche e concentrarsi sul campionato. La qualificazione alla prossima Champions League è il minimo sindacale, come del resto lo erano gli ottavi dell’attuale coppa. Quindi primo obiettivo stagionale fallito. I bonus per Motta stanno per finire. Ora è veramente vietato sbagliare”. Leggi anche le parole di Marchisio sull’eliminazione della Juventus <<<