Juve, Quintiliano: "La reazione post Psv c'è stata ma..."

Quintiliano ha parlato dell'ultimo successo della Juventus: per il giornalista, i bianconeri avrebbero reagito alla sconfitta con il Psv

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha analizzato il successo della Juventus contro il Cagliari in Serie A. Ecco un estratto delle sue parole: “La reazione post PSV c’è stata, ma la Juve di Motta conferma uno dei problemi stagionali: non chiude le gare. Eppure le occasioni a Cagliari sono state diverse, tenere aperto il risultato fino alla fine è estremamente rischioso. Basterebbe ripercorrere alcuni pareggi conseguiti, senza i quali la classifica sarebbe ben diversa”.

Quintiliano: “La Juve è parsa più libera dagli schemi precostituiti”

Il giornalista ha proseguito: “Comunque sia, l’impressione è di aver visto una squadra un po’ più libera da schemi precostituiti. Per esempio il rinvio del portiere è più frequente, come qualche apertura. Insomma meno palleggio e più sostanza. Forse dopo il tonfo in Champions c’è stato un confronto tra tecnico e squadra o lo stesso Thiago ha allentato un pò la presa rispetto ai suoi principi di gioco. Senza stravolgerli, ci mancherebbe, ma attenuandone la rigidità. Sarebbe auspicabile perché ogni grande allenatore può rivedere le sue idee e soprattutto assecondare le caratteristiche dei giocatori a disposizione”. Leggi anche le parole di Thiago Motta nel post Cagliari-Juve <<<