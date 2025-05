Juve, De Grandis duro: “Kolo Muani un fallimento nel complesso”

Intervenuto dagli studi di Sky Sport De Grandis ha analizzato la prestazione di Kolo Muani contro il Bologna e il suo futuro alla Juve

Con Vlahovic ancora infortunato anche contro il Bologna Tudor ha deciso di schierare titolare dal primo minuto Kolo Muani. Il risultato? Poche azioni pericolose e tanti errori, ennesima serata da dimenticare per il francese dopo l’inizio super con cinque gol in cinque partite. Dagli studi di Sky Sport De Grandis ha detto: “Io penso che questa fosse la partita giusta per lui, perché il Bologna ti lascia l’uno contro uno e lui ha velocità di base. Però, ogni volta che ha spostato il pallone, non è riuscito mai a saltare l’uomo. Mi aspettavo onestamente di più. È un fallimento l’operazione Kolo Muani nel complesso. Penso che sia destinato a chiudere qua la sua esperienza a Torino“.

Juve, le parole di De Grandis

Sulla prestazione della Juve ha poi aggiunto: “Tudor rappresenta la svolta pragmatica della Juve in un campionato pragmatico. Le squadre che stanno andando bene sono il Napoli, che fa poco possesso palla e segna poco, e la Roma, che ha fatto 8 gol nelle ultime 8 partite. La Juventus ha fatto gli stessi gol della Roma e ha fatto una svolta all’insegna di un calcio un po’ più lineare e più verticale”. Nel frattempo si può già cominciare a delineare quella che potrebbe essere la Juve per il 2026: una formazione fortissima <<<