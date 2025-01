Juve, Quintiliano: “Alcune scelte di Thiago Motta fanno discutere”

Quintiliano ha analizzato la prova della Juventus contro il Bruges, mostrando alcune perplessità su alcune scelte del tecnico Thiago Motta

Nel suo editoriale su TJ, Giampietro Quintiliano ha disaminato il match della Juventus contro il Bruges in Champions League. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juve si presenta dall’inizio con il 4-3-3, ma non basta. Qualche scelta iniziale del tecnico certo fa discutere. In questo momento, per esempio, la squadra non può fare a meno di un elemento come Thuram, mix di muscoli e qualche inserimento. Dietro la lavagna due elementi sui quali teoricamente Motta avrebbe dovuto costruire il suo progetto. Il primo è Koopmeiners, ancora negativa la sua prova, malgrado giochi mezzala, sulla carta il suo ruolo naturale. Cosa succede ad uno dei giocatori decisivi nella passata stagione dell’Atalanta, chiusa con il trionfo in Europa League e pagata oltre 60 milioni? Risposta difficile, la speranza è di non essere di fronte al classico elemento a disagio fuori dalla comfort zone gasperiniana”.

Quintiliano: “Douglas Luiz ha rallentato ulteriormente la manovra”

Il giornalista ha proseguito: “Dubbi e timori anche su Douglas Luiz. Lui in realtà, mai inserito veramente nel mondo Juve. La tecnica ce l’ha, ma contribuisce a rallentare ulteriormente la manovra. Forse non è un caso leggere il suo nome nella lista dei possibili partenti. Capitolo a parte merita Vlahovic. Seconda panchina consecutiva per scelta tecnica, al suo posto Nico Gonzalez falso 9. Questa volta con risultati pessimi, da mani nei capelli il gol divorato. Per lui 15 minuti, durante i quali non ha occasioni per incidere. La serata nera dell’argentino e in generale della squadra, era chiara, quindi bisognava inserirlo prima. Siamo di fronte ad un caso? Sabato a Napoli avremo la risposta”. Leggi anche le parole di Zoff sul prossimo Napoli-Juventus <<<