Marocco in semifinale. L’ex Juve Del Piero: “Avete scritto la storia”

Secondo i pronostici iniziali non avrebbero neanche dovuto superare i gironi, ora sono in semifinale. L'impresa del Marocco in questo Mondiale ha dell'incredibile. Belgio, Spagna e infine Portogallo, le vittime illustri della squadra del ct Regragui sono tante e visto l'andazzo non è detto che siano le uniche. Perchè ora Amrabat e compagni volano sulle ali dell'entusiasmo e sono pronti a sfidare la Francia campione in carica, anche questa volta da sfavoriti.