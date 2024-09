Juve-Psv, che succede se Thiago Motta non vince? / News

Thiago Motta vuole rilanciare la Juventus dopo i due pareggi ottenuti in campionato contro Roma ed Empoli: c'è la Champions!

La Juventus era partita col botto. Non tanto per le due vittorie in campionato, quanto per l’entusiasmo con cui le aveva ottenute. Un qualcosa – questo – che forse aveva tranquillizzato sin troppo Thiago Motta che deve sempre tenere a mente un concetto: alla Juventus non sei bravo se arrivi tra le prime sei. Né se arrivi tra le prime quattro. E neanche se arrivi secondo. La filosofia è chiarissima: bisogna vincere. E bisogna farlo sempre. E subito. Non c’è troppo tempo per il progetto ma piuttosto bisogna capire come fare il massimo con quel che si ha. E Giuntoli, a disposizione dell’ex tecnico del Bologna, ha messo tanto. Tantissimo.

Juventus, il PSV bisogna batterlo ad ogni costo

Ora c’è la Champions League. La partita contro il PSV che servirà a capire lo stato delle cose anche sotto il punto di vista della gestione delle pressioni. Come detto, la Juventus non può attendere. E dopo due pareggi deludenti in campionato, deve tornare a sorridere e a vincere davanti al suo pubblico. Il punto è: che succede se Thiago Motta non dovesse vincere?

Secondo noi le polemiche inizierebbero a farsi pressanti. Rovinando – forse – quello che era l'approccio iniziale che il mister aveva avuto. Ovvio, non rischierebbe niente sotto il punto di vista professionale. Nel senso che per la società il tecnico avrà ancora tantissimo tempo a disposizione prima di essere messo in discussione. Ragione per cui, come detto più volte, anche i tifosi dovranno avere pazienza. Di sicuro, una cosa è chiara: non battere il PSV significherebbe partire col piede sbagliato in Europa. Un qualcosa che la Juventus, davvero, non può permettersi.