Juve-Psv, Gonzalez: “Dispiaciuto per il mancato gol di Vlahovic”

Intervenuto nel post partita del match contro il Psv, l'attaccante della Juventus, Nico Gonzalez, ha parlato del compagno di squadra Vlahovic

Intervenuto nel post partita a Sky Sport del match di Champions League contro il Psv Eindhoven ha parlato l’attaccante della Juventus, Nico Gonzalez . Ecco le sue parole: “Sono felice, abbiamo fatto una grande partita. Sono felice per il gol. La squadra ha giocato bene, anche se nel secondo tempo potevamo fare di più. Il risultato è positivo. Torno a casa felice .Yildiz? Sono felice per lui perché se lo merita, è un bravo ragazzo che si allena forte, l’ha dimostrato oggi con una grande partita, Vediamo alla fine se fare una cena o fare qualcosa. Mi spiace per Vlahovic che non ha segnato, ma deve continuare a provare”.