Gli arbitri di Juve-PSV: dirige Siebert, Dingert al VAR

La Juve si prepara a sfidare il PSV in Champions League: andiamo alla scoperta degli arbitri per la partita

La Juve non è riuscita a terminare la fase a girone unico della Champions League tra le prime 8 e sarà quindi costretta ad affrontare il PSV nei playoff della competizione. I bianconeri hanno già battuto la formazione olandese ma ora sono chiamati a ripetersi: vietato sbagliare. In vista della sfida la UEFA ha comunicato le designazioni arbitrali: a dirigere l’incontro sarà il tedesco Daniel Siebert, con i connazionali Seidel e Foltyn come suoi assistenti e Schlager come quarto uomo. Al VAR Dingert, coadiuvato all’AVAR dall’assistente Storks.

Juve, le parole di Pessotto

Dopo il sorteggio dei playoff di Champions League il dirigente bianconero Pessotto aveva detto: “Se è stato un buon sorteggio aspetteremo la partita di ritorno. È bello evitare il derby perchè vuol dire vedere due squadre potenzialmente al turno successivo. Abbiamo già giocato contro di loro ma sarà un’altra partita. Dobbiamo arrivare fiducia ed essere convinti di passare il turno”. I bianconeri stanno vivendo un buon momento di forma e grazie a Kolo Muani hanno quindi buone speranze di portare a casa la vittoria. Superare i playoff è un obiettivo fondamentale per la squadra, che non potrà quindi commettere errori. Nel frattempo la Juve lavora a un colpo improvviso da 50 milioni <<<