Juve-Psv, Bosz: “Non abbiamo dato abbastanza”

Intervistato nel post match della partita di Champions League contro la Juventus, ha parlato l'allenatore del Psv Einhoven, Peter Bosz

Intervenuto nel post partita a Sky Sport del match di Champions League contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Psv Eindhoven, Peter Bosz. Ecco le sue parole: “Non abbiamo dato abbastanza, è una sconfitta meritata. Finisce lì. Delusione certo, abbiamo perso 3-1. Ma è diverso dall’anno scorso, perché l’anno scorso la squadra era completa e ora ci mancano dei giocatori. Non siamo stati bravi nella durezza di questa partita, siamo stati deboli, anche nei duelli. La nostra tipologia non è essere duri come squadra, ma per compensare dobbiamo essere bravi. Non siamo abituati ma poi dobbiamo difendere meglio e aiutare i giocatori. Non siamo stati abbastanza bravi. Io sto pensando a come posso usare questo per la prossima partita, quali risposte da trarre. Il 4-0 dell’anno scorso lo abbiamo analizzato bene. Possiamo sempre vincere contro la Juventus, anche in casa loro, ma non abbiamo fatto abbastanza”.