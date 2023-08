Juve, Pruzzo: “Dybala-Lukaku la coppia più forte aspettando Vlahovic-Chiesa”

Pruzzo ha parlato di Lukaku alla Roma: per l'ex calciatore quella con Dybala è la coppia più forte, aspettando Vlahovic-Chiesa della Juve

Roberto Pruzzo, intervistato per Il Messaggero, ha comparato i nuovi attacchi delle squadre di Serie A. Per l'ex attaccante, Romelu Lukaku, appena arrivato alla Roma, può formare con Paulo Dybala la migliore coppia d'attacco del campionato. Almeno, in attesa di capire lo stato di forma di quella della Juventus.