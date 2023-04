Juve, i prossimi impegni dei bianconeri: si gioca ogni tre giorni

Poche soste, troppi impegni. Quattro gare per i bianconeri tra coppe e campionato. La Juve non vuole restare indietro ma per farlo...

Il mese di Aprile è agli sgoccioli ma per la Juventusgli impegni sono ancora tanti. Archiviata la sconfitta di ieri pomeriggio contro il Sassuolo ora non c'è più tempo per fermarsi. Oltre alla gara di ritorno dei quarti di finale di Europa league a Lisbona, i bianconeri ospiteranno il Napolidi Spalletti domenica sera alle 20.45 allo Juventus Stadium (gara valida per la 31a giornata di Serie A). Appena tre giorni dopo ci sarà poi la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter a San Siro ed infine la trasferta di Bologna il prossimo 30 aprile alle 20.45.

Un match dopo l'altro e pochi giorni di riposo per gli uomini di Massimiliano Allegri che da domani inizieranno a lavorare in vista dello Sporting CP al centro sportivo di Vinovo. Settimana complessa anche per il prossimo avversario in campionato dei bianconeri, reduci da un pareggio in campionato e una sconfitta in Champions league.

I partenopei (in vetta a 75 punti dopo il pari casalingo contro l'Hellas Verona di sabato) infatti domani dovranno affrontare il Milan di Stefano Pioli al Maradona per cercare di ribaltare la sconfitta di mercoledì scorso. Napoli che scenderà in campo senza i titolarissimi Kim e Anguissa -indisponibili per squalifica- ma con il ritrovato Osimhen.