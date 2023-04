Garanzini: “Brutta Juve, e discutibile gestione della partita e delle risorse”

Gigi Garanzini su La Stampa, ha parlato del ko della Juventus al Mapei Stadium. I bianconeri, già reduci dalla sconfitta all'Olimpico contro i biancocelesti sabato scorso, restano settimi in classifica a -4 dall'Atalanta (con una partita in meno).

Queste le parole del giornalista sulla trasferta di Reggio Emilia: "Comincia male la settimana-chiave della Juve: il passaggio giudiziario di mercoledì/giovedì non sarà l’ultimo della serie, ma lasciarci le penne a casa Sassuolo non è esattamente il miglior viatico per la trasferta di Lisbona. Brutta Juve, e discutibile gestione della partita e delle risorse: il naso fuori e i suoi campioni li ha messi soltanto a frittata servita in tavola, dopo un primo tempo inguardabile in cui quel po’ di ammirazione, e insieme di tenerezza, se l’era meritato soltanto il debuttante Barbieri".