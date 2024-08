Juve, Prosinecki vota Adzic: “È il futuro del Montenegro”

Intervistato da Tuttosport il ct del Montenegro Robert Prosinecki ha parlato del talento della Juve Vasilije Adzic

È un giocatore impressionante. Un centrocampista completo. Duttile. Versatile. Anche se ha solo 18 anni è già pronto a passare dall'Under 21 alla Nazionale A. Motta è un intenditore, un allenatore della "nouvelle vague" che adotta un calcio moderno, all'avanguardia, offensivo… Del resto ciò che ha fatto nel Bologna è già storia".

Juve, le parole di Prosinecki

Chiosa finale con un paragone: “Mijatovic? No, “Adzo” è un trequartista alla Boban. Forte fisicamente e tecnico. Bravo nei contrasti, nell’impostazione, nel giro palla, nel tiro. Ha tanta qualità. Punto di riferimento per i compagni. Lui è il futuro del Montenegro. Sotto la sapiente guida di Motta non potrà che migliorare e perfezionarsi ulteriormente”.