Adzic: “Motta una leggenda, Juve il più grande club d’Italia”

Le parole del nuovo giocatore della Juve Adzic dal ritiro bianconero in Germania: "L'obiettivo è crescere e migliorare"

Intervenuto dal ritiro in Germania il nuovo giocatore della Juve Adzic ha detto: “Essere qui è una sensazione incredibile: la Juve è il più grande Club in Italia e uno dei più grandi al mondo e per questo non ho dovuto pensarci nemmeno per un istante quando mi hanno chiamato. Mister Thiago Motta è una leggenda, è stato un grandissimo giocatore, ed è una grande cosa che parli in questo modo di me, che vengo da un piccolo paese come il Montenegro: è incredibile”.

Juve, le parole di Adzic

Sul suo ruolo e i suoi obiettivi: “I miei modelli? Messi e Zidane, io sono un centrocampista, e posso giocare sia in posizione avanzata, come trequartista, che più centrale. In questa stagione l’obiettivo per me è crescere e migliorare, giorno dopo giorno. I tifosi della Juve mi hanno dato un benvenuto stupendo, voglio dare tutto sul campo per ringraziarli”.