Juve Primavera, staccato il pass per la semifinale di Coppa Italia

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “A Zingonia l’avvio di gara è subito ricco di emozioni. La prima opportunità la costruisce l’Atalanta: al minuto 7, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Armstrong stacca di testa sul secondo palo e servono i grandi riflessi di Zelezny per evitare che la sfera oltrepassi la linea di porta. La reazione bianconera arriva tre giri di orologio più tardi, con Finocchiaro.

Gabriele, dagli sviluppi di una rimessa laterale, riceve e controlla il pallone al limite dell’area prima di trovare lo spazio giusto per calciare sul primo palo cercando di sorprendere Zanchi che, però, è attento e respinge il tentativo.I presupposti per assistere a un primo tempo con continui ribaltamenti di fronte ci sono tutti e, con il senno di poi, sarà proprio così, ma saranno le emozioni – inizialmente molto forti – a venire meno. Gli orobici ci proveranno ancora in un paio di occasioni con Lonardo e in una circostanza con Simonetto, ma senza spaventare realmente l’estremo difensore della Juventus.

“La ripresa inizia con un campio per i padroni di casa: Bonanomi prende il posto di Bonsignori. Il filo conduttore del secondo tempo, però, non cambia: le squadre sono vivaci, ma continuano a mancare le occasioni nitide da gol. Per assistere alla prima occasione di questo parziale bisogna attendere il minuto 63: Crapisto, appostato ottimamente al limite dell’area di rigore dell’Atalanta, calcia molto bene al volo dopo una corta respinta degli orobici, ma il suo tentativo non trova, per centimetri, lo specchio della porta difesa da Zanchi.

Sono, però, le prove generali per la Juventus che, infatti, quattro minuti più tardi sblocca il match. Biliboc si inserisce con i tempi giusti nell’area atalantina prendendo il tempo a Simonetto e di testa supera il portiere dei lombardi trasformando in oro il traversone di Boufandar, 0-1. L’Atalanta, ora, è chiamata a rispondere al vantaggio bianconero e la reazione dei nerazzurri arriva puntuale: al 70′ Bonanomi si mette in proprio e dopo una progressione palla al piede sulla sinistra riesce a pescare in area di rigore Lonardo che, da due passi, non può fallire l’appuntamento con la rete, 1-1. La gara si è ufficialmente stappata e, ora, è bellissima.

La sensazione è che, da un momento all’altro, una delle due squadre possa tornare avanti nel punteggio, ma il cronometro scorre inesorabile e fino a cinque minuti dal novantesimo, con il doppio tentativo bianconero da distanza ravvicinata – prima di Martinez Crous e poi di Lopez Comellas –, non si segnalano opportunità per le due squadre. Nel terzo dei quattro minuti di recupero è ancora Lonardo a cercare gloria per l’Atalanta, ma il suo colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo termina di poco alto. C’è tempo per assistere anche alla risposta bianconera che passa dai piedi di Savio, ma la difesa dei padroni di casa si salva in corner. Saranno i calci di rigore a decretare chi tra lombardi e piemontesi volerà in semifinale.