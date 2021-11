La Juve premiata contro il razzismo: oro per la campagna “Numbers vs Numbers”

I bianconeri premiati fuori dal campo per il loro impegno contro le discriminazioni

La Juventus sta lavorando alla Continassa per preparare la partita di sabato pomeriggio alle 18 contro la Lazio di Maurizio Sarri, ex tecnico dei bianconeri, in programma allo Stadio Olimpico di Roma. In quella che sarà la prima partita dopo la sosta, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di vincere per agganciare la squadra biancoceleste e per continuare la risalita della classifica, con Napoli e Milan in prima posizione ancora distanti 14 punti. Una sfida importante e da vincere a tutti i costi, anche per iniziare al meglio una settimana che sarà molto impegnativa per i bianconeri: dopo la partita di Roma la squadra volerà a Londra, dove sarà impegnata contro il Chelsea nella quinta partita della fase a gironi della Champions League, che stabilirà quale delle due squadre passerà il girone per prima, per poi tornare a Torino, dove sabato prossimo è attesa dall'altra improntate sfida contro l'Atalanta.