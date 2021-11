News Juve | Mercato, cercasi bomber: nel mirino Vlahovic più altri tre!

Non è certo un segreto: tra i primissimi obiettivi di mercato della Juve c'è anche un nuovo centravanti e le ultime notizie in merito lo confermano in pieno .

Oltre al centrocampo infatti, anche l'attacco preoccupa la dirigenza bianconera. L'addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato una voragine evidente là davanti che Morata non è riuscito a colmare. Tanto che il riscatto della punta spagnola è sempre più a rischio. Il nome in cima alla lista dei desideri della Juventus è quello di Dusan Vlahovic. Ma arrivare al serbo non sarà per niente semplice e per questo Cherubini starebbe vagliando anche altre alternative di lusso.