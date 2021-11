Juve, arriva la nuova maglia Teamgeist

Sono trapelate le immagini della nuova divisa bianconera in collaborazione con Adidas

La Juventus sta preparando alla Continassa la partita in programma sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. Massimiliano Allegri ha lavorato a ranghi ridotti in questi giorni a causa degli impegni con le Nazionali dei vari giocatori, con la giornata di oggi che segnerà il rientro degli ultimi calciatori impegnati nelle qualificazioni in Sud America. Una partita difficile quella di sabato, che i bianconeri non possono sbagliare per non perdere altro terreno dalle squadre davanti in classifica e per agganciare la Lazio dell'ex Maurizio Sarri. Una sfida che precederà quella di Champions League contro il Chelsea, dove la Juventus si giocherà il primo posto nel girone, e che sarà seguita dall'altrettanto importante sfida contro l'Atalanta a Torino.