Juve, sirene inglesi per McKennie: West Ham e Bournemouth su di lui

Nato in America, cresciuto calcisticamente in Germania, trasferitosi in Italia e ora un futuro che tende verso l'Inghilterra. La vita di Weston McKennie è molto più complessa di un "Americano a Parigi". Il centrocampista bianconero dopo alcune buone stagioni a Torino, sembra ormai pronto a lasciare la Juve . La Vecchia Signora è alla ricerca di una cessione e lui è il principale indiziato.

Con Pogba, Rabiot, Paredes, Locatelli, Miretti e Fagioli, infatti, la squadra di Allegri ha già abbastanza centrocampisti a disposizione, ben due per ruolo. In questo modo la Vecchia Signora andrebbe a diminuire in parte l'enorme debito da più di 230 milionidi euro. Una parte del denaro potrebbe però essere reinvestita in altri reparti, come la difesa. Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza di contratto e la Juve è alla ricerca di un terzino per il futuro. I bianconeri riusciranno a attuare questo piano? Staremo a vedere.