Cremonese-Juve, Fagioli contro il suo recente passato

Mercoledì 4 gennaio alle 18:30 la Juve affronterà la Cremonese , prima partita del 2023 bianconero. Per la squadra di Massimiliano Allegri sarà una partita molto importante: sarà fondamentale iniziare l'anno con il piede giusto. Se per la squadra sarà una partita speciale, lo sarà ancora di più per Nicolò Fagioli , che affronterà il suo recente passato.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore generale della Cremonese Braida parlando di Fagioli ha detto: "L’ho chiamato diverse volte da quando è rientrato a Torino, Nicolò è un ragazzo di grandi qualità tecniche e umane. Ha tutto per imporsi anche nella Juventus, anche se ora per lui arriva la parte difficile: trovare continuità ai massimi livelli e confermarsi. C’è chi ha le doti per ambire a un club come i bianconeri e chi no: lui indubbiamente le ha. Ora non gli resta che raggiungere il potenziale di cui dispone e che, logicamente, a 21 anni non ha ancora espresso appieno".