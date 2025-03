Juve, Pratelli: “Confermerei Motta. Montagne russe prevedibili”

David Pratelli ha parlato dell'allenatore della Juve, Thiago Motta: per il comico, tifoso bianconero, il tecnico andrebbe ancora confermato

Intervistato a Radio Bianconera, David Pratelli, comico e imitatore oltre che grande tifoso della Juventus, ha parlato dell’allenatore dei bianconeri, Thiago Motta. Ecco le sue parole: “Sto sempre con chi siede sulla panchina della Juve, in questo caso Motta. Per l’allenatore è stato tutto nuovo ed era pronosticabile una stagione da montagne russe, deludente sotto un certo punto di vista. In realtà i problemi sono arrivati nelle ultime settimane, comunque continuerei con lui. Non si può pretendere vinca al primo anno. Ci sono stati errori del tecnico, per esempio contro l’Atalanta la squadra ha dimostrato fragilità sotto l’aspetto psicologico. La prossima stagione potrebbe essere quella giusta per migliorare, altrimenti si cambia”.

Pratelli: “Se Motta va via si bisognerebbe ripartire di nuovo da zero”

Inoltre, su un ipotetico scarso feeling tra tecnico e squadra, Pratelli ha aggiunto: “Se questo fosse il vero problema, si aprirebbe un altro scenario. Se questo allenatore non entra nella testa dei giocatori, è un problema. Ma deve essere la società a risolverlo. Come si dice i n questi casi, il pesce puzza dalla testa. Se dovessero andare via Motta, bisognerebbe ripartire da zero per l’ennesima volta”. Infine, su un eventuale sostituto in panchina, ha concluso: “Intanto bisognerebbe fare una valutazione di natura economica. A me piacerebbe si continuasse con questa filosofia calcistica di Motta, ad eccezione delle ripartenze dal basso. Il primo nome che mi viene in mente è quello di Tudor. Altrimenti, naturalmente dico Conte. Ma in questo caso bisogna capire cosa farà con il Napoli“. Leggi anche le parole in esclusiva di Gianni Bezzi sull’eventuale esonero di Motta <<<