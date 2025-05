Juve, Prandelli: “Senza Champions economicamente sarebbe un dramma”

La Juve si prepara a sfidare la Lazio: le parole di Prandelli sulla squadra di Tudor e la lotta Champions in Serie A

La Juve a tre giornate dal termine della Serie A è quarta in classifica a parimerito con Lazio e Bologna. La lotta Champions è quindi più aperta che mai, soprattutto perchè il prossimo avversario della squadra di Tudor saranno proprio i biancocelesti. Intervenuto su La Gazzetta dello Sport Cesare Prandelli ha spiegato: “Per la Juve fuori dalla Champions economicamente sarebbe un dramma, anche perché era l’obiettivo minimo. Può ancora farcela. Però, onestamente, quella che merita il quarto posto è il Bologna“.

Juve, le parole di Prandelli

“Nella Juve di Tudor vedo però un paio di cose: più unità di squadra, infatti il carattere ora è collettivo e non più soltanto individuale, e una formazione con sei/sette che non cambiano mai. A volte però ci si dimentica che Thiago era così anche al Bologna. Non è solo questione di Thiago, è che oggi stiamo sopravvalutando la modernità a scapito del buon senso. Visto che cosa ha fatto Ranieri? Ha messo la gente nel suo ruolo. Ha individuato i due bravi a dribblare. Sarà decisiva solo se la Juve va a vincere. Altrimenti la lotta resta aperta. La Lazio è un po’ meno brillante, le coppe pesano“, ha concluso. Nel frattempo arriva una bomba su Conte alla Juve: secondo Balzarini… <<<