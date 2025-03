Juve, nuovo ruolo per Chiellini nella dirigenza? Ecco quale

La Juve sta pensando a un nuovo ruolo nella dirigenza bianconera per Giorgio Chiellini: le ultime novità sull'ex capitano

“Rispettate i nostri colori, vergognatevi”. Bisogna partire da qui, dai cori dei tifosi bianconeri all’Allianz Stadium nel corso del match contro l’Atalanta, per raccontare il momento di crisi che sta vivendo la Juve. La squadra di Motta ha grosse difficoltà sul piano del gioco, ma soprattutto ha lacune imbarazzanti dal punto di vista psicologico e mentale. I giocatori non sono all’altezza e i tifosi chiedono cambi anche nella dirigenza, qualcuno che conosca meglio l’ambiente e possa portare un po’ di juventinità all’interno della società. Chi? Secondo La Gazzetta dello Sport quel qualcuno potrebbe essere Giorgio Chiellini. L’ex difensore e capitano è già ritornato a Torino e ora potrebbe fare un passo in avanti nella sua carriera da dirigente sportivo. La Juve sta infatti pensando di promuoverlo a direttore generale, figura chiave all’interno della dirigenza e punto di contatto tra management e area sportiva.

Juve, le parole di Chiellini sul suo futuro

In una recente intervista l'ex difensore italiano ha parlato proprio del suo futuro: "A Los Angeles ho lasciato il cuore, non so quando ma tornerò. Però volevo dare stabilità alla mia famiglia e rientrare a Torino, non precludo nulla ma mi vedo ancora lì per tanti anni".