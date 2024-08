Juve, Porrini: “Con Chiesa bastava un po’ di comprensione”

Sergio Porrini ha parlato della vicenda di Federico Chiesa: per il giornalista, giocatore e Juve avrebbero risolto con più comprensione

Intervistato per Radio Bianconera, Sergio Porrini ha parlato della vicenda di Federico Chiesa alla Juventus. Ecco le sue parole: “La situazione di Chiesa è scomoda per tutti: per la società, per il giocatore stesso e per gli appassionati che osservano la vicenda dall’esterno. Purtroppo si è giunti a una frattura, e ciò rappresenta un danno per Chiesa, visto che la Juventus aveva riposto in lui grandi aspettative”.

Porrini: “Non si può parlare di epilogo positivo”

Porrini ha proseguito: “A volte basterebbe un po’ di comprensione reciproca: Chiesa avrebbe potuto diventare un’icona del progetto bianconero, ma ora si trova ai margini. La società ha ritenuto eccessive le sue richieste, portando così alla rottura. In questi casi, non si può mai parlare di un epilogo positivo”.