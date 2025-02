Juve, Ponciroli: "Thiago Motta ha fatto una mossa disperata..."

Fabrizio Ponciroli ha commentato le recenti dichiarazioni di Thiago Motta: per il giornalista, quella del tecnico sarebbe una mossa disperata

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizio Ponciroli si è espresso sull’allenatore della Juventus, Thiago Motta, e sulla squadra bianconera dopo il KO in Coppa Italia. Ecco le sue parole: “Uno spettacolo indecente. È stato davvero difficile. Al di là del dramma sportivo e dell’incapacità della squadra di superare l’Empoli. che è venuto solo per onorare l’impegno, il calcio mi ha comunque sorpreso. Credevo che ai rigori passasse la Juventus. In una delle peggiori partite della Juventus in assoluto ho visto uno dei gol più belli in assoluto, quello di Thuram. Ora resta una grande macchia su questa Juventus. Motta ha fatto una mossa disperata ma necessaria”.

Ponciroli: “Quello di Motta è un patto non scritto”

Il giornalista ha proseguito: "Motta si è preso le sue colpe ma la giusta frecciatina ai suoi giocatori l'ha mandata. È difficile capire a chi si riferisse in particolare. Sono curioso di sapere chi giocherà contro il Verona. Credo che ci sia un patto non scritto per cui si arriverà a fine stagione e poi si vedrà. Motta aveva tante opzioni per restare, ora ne ha solo una: arrivare nelle prime quattro".