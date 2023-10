Juve, Ponciroli: “Cosa può fare Allegri se gli mancano tre titolarissimi?”

“In molti hanno criticato Allegri per la sfida contro l’Atalanta, la squadra non è già di grandissima qualità ma gli togli anche i tre giocatori più importanti in Pogba, Vlahovic e Chiesa a mezzo servizio cosa può fare Allegri? Questi infortuni non credo abbiano un responsabile, per esempio Chiesa è reduce da un infortunio gravissimo ed è normale che abbia ancora paura. Questa squadra ha bisogno di almeno due rinforzi, uno sicuramente in difesa perché ha bisogno di alternative valide a prescindere dalle tre competizioni a settimana. Serve un giocatore pronto, con tutto il rispetto per Rugani. E poi serve un attaccante più pronto, uno che ha il gol nel sangue. Mi aspetto almeno un colpo alla Giuntoli".