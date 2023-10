Juve, ag. Cambiaso: “Allegri non lo conosceva. Ora vuole rimanere 10 anni”

Il procuratore di Cambiaso ha parlato dei primi mesi del terzino sinistro alla Juve: l'agente avrebbe rivelato che Allegri non lo conosceva

Intervistato su calciomercato.it, Giovanni Bia, procuratore di Andrea Cambiaso, ha rilasciato una lunga intervista sui primi mesi del suo assistito alla Juventus. Ecco cosa ha detto: "Allegri non lo conosceva e ha avuto modo di vederlo da vicino. La Juve era abbastanza decisa sul tenerlo a Torino quest’anno, già era in dubbio l’anno scorso e poi abbiamo deciso tutti insieme di mandarlo a giocare un anno da titolare in Serie A perché gli avrebbe fatto bene. Quest’anno eravamo tutti abbastanza tranquilli sul fatto che lui rimanesse alla Juve, è chiaro che Allegri non lo conosceva bene come può conoscerlo un allenatore che lo vede quotidianamente sul campo. Poi Allegri è stato anche positivamente sorpreso da quello che è Andrea come calciatore e soprattutto come uomo. Gli ha fatto enormemente piacere l’amore dei tifosi. Quando si gioca per la maglia i tifosi sono un fattore determinante per farti star bene ed essere felice".

Il rapporto con Allegri — L'agente ha proseguito parlando del nuovo feeling tra Cambiaso e il tecnico della Juventus: "Andrea è uno che quando va in campo dà tutto sé stesso, dà il 110% di quello che può dare. Andrea è strafelice e deve ringraziare moltissimo Allegri perché gli sta dando la possibilità di mettersi in mostra alla Juve. Lui ha un rapporto molto bello con il Mister e gli sarà grato per tutta la vita per quello che sta facendo per lui. Lo stima tantissimo, ovviamente è un allenatore di grandissimo livello e sta imparando tantissimo anche da Allegri".

Il ruolo di Cambiaso e il futuro alla Juve — Successivamente, Bia ha parlato del ruolo in campo di Cambiaso: "Già l’anno scorso Thiago Motta lo faceva giocare spesso in quelle situazioni. Perché giocando largo sulla fascia dai un punto di riferimento agli avversari. Invece se ti muovi e riesci a girare per il campo occupando spazi diversi ti agevola tutto notevolmente. Poi facendo così crea più spazio per Rabiot e Chiesa e quindi si sono trovati tutti bene, poi non sempre lo puoi fare. Contro il Bologna ad esempio, con Thiago Motta che ovviamente lo conosceva molto bene, gli avversari hanno controbattuto in maniera molto tranquilla e molto semplice”. Infine, sul futuro il procuratore ha rivelato le intenzioni di Cambiaso di rimanere "a vita" alla Juventus: "Andrea vorrebbe rimanere alla Juve per 10 anni. Molti dicono che sarà il nuovo Zambrotta, il capitano della Juve per i prossimi 10 anni e speriamo che le persone che lo dicono abbiano ragione. L’obiettivo è quello di far bene con la maglia del club e se un domani molto breve, domani mattina diciamo, dovesse arrivare la convocazione da parte della Nazionale farebbe molto piacere. Questi sono gli obiettivi di Andrea, nel breve termine la Nazionale e nel lungo termine indossare la maglia della Juve per molti anni".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.