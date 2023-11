Juve, delusione Szczesny e Milik: Polonia eliminata da Euro2024 ma…

Niente da fare per la Polonia di Szczesny e Milik , che non è riuscita ad andare oltre l' 1-1 contro la Repubblica Ceca. Terminano così le speranza di raggiungere il secondo posto del Gruppo E.

La Polonia non è però ancora completamente eliminata. In caso di terzo posto in classifica, infatti, i polacchi potrebbero ancora sperare nei playoff di marzo, unica possibilità di competere nel prossimo europeo.

Contro la Repubblica Ceca il portiere della Juve è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti di gioco, autore di una prestazione solida. Il gol subito dalla Polonia non è infatti colpa di un suo errore. Milik invece avrà guardato la partita da casa sua visto che l'attaccante bianconero non era neanche convocato.