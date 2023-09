Juve, Pogba sarà in Aula il prossimo 15 settembre: il motivo

Non c'è pace per il francese. Una manciata di minuti dall'inizio del campionato e un nuovo stop per l'ex Manchester United. Oltre ai problemi fisici che lo stanno tormentando ormai diverso tempo, Paul Pogba è stato convocato per venerdì prossimo -il giorno 15 settembre- nell’ufficio dei giudici istruttori del tribunale di Parigi. In Aula troverà anche i suoi presunti ricattatori. Come rivela RMC Sport, ci sarà anche il fratello maggiore del centrocampista bianconero (Mathias). Il gruppo è stato incriminato un anno fa per “tentata estorsione e associazione a delinquere". La vicenda che lo ha visto coinvolto, come più volte ribadito dallo stesso Pogba, lo ha turbato profondamente tanto da pensare a un certo punto di lasciare la carriera da calciatore.