Juve, Pogba a rischio intervento: per quanto tempo il Polpo starà ai box?

Per quanto tempo Pogba sarà costretto ai box per infortunio? I tempi di recupero del centrocampista della Juve non sono ancora chiari

redazionejuvenews

Il Pogba-bis non è cominciato nel migliore dei modi per il centrocampista francese, che dopo poche settimane di allenamento ha già subito il primo infortunio. Durante una sessione dedicata alla tattica, infatti, il Polpo ha sentito un dolore al ginocchio ed è subito uscito dal terreno dolorante e zoppicante. All'inizio la situazione non sembrava essere grave, tanto che l'ex United aveva rassicurato i tifosi venuti ad incontrarlo dicendo "Sto bene". Purtroppo, però, gli esami strumentali hanno rivelato una lesione al menisco laterale che ha costretto il francese ha saltare l'amichevole contro il Barcellona. I tempi di recupero non sono ancora chiari: quando potremo rivedere Pogba in campo?

Il recupero di Pogba dipende tutto da un fattore fondamentale, ovvero se si dovrà operare o meno. Inizialmente si pensava che il Polpo andasse subito sotto i ferri, direttamente negli USA, così da iniziare al più presto il percorso riabilitativo. Un po' a sorpresa, invece, il francese è tornato in Italia, dove si sottoporrà ad ulteriori esami. Per il momento quindi l'intervento sembra scongiurato. Se così fosse i tempi di recupero sarebbero di un mese e poco più, mentre se si dovesse operare Pogba non rivedrebbe il terreno di gioco per almeno due mesi.

In entrambi i casi il classe '93 salterà l'inizio del prossimo campionato, tanto che la Juve ha deciso di togliere dal mercato Rabiot. L'ex PSG è infatti il principale candidato come mezz'ala sinistra, ruolo in cui ha giocato titolare nel corso di tutta la passata stagione. La tenuta fisica di Pogba, che con il Manchester United ha saltato 89 partite in 5 anni per infortunio, preoccupa la Vecchia Signora, che ha quindi deciso di correre ai ripari. In quest'ottica potrebbe essere necessario acquistare un altro centrocampista, magari proprio quel Paredes di cui si parla tanto negli ultimi giorni. Ramsey ieri ha rescisso il suo contratto e se anche Arthur dovesse partire l'argentino potrebbe veramente diventare bianconero.