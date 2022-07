Arthur non parte per la tournée: futuro lontano da Torino

Il giocatore brasiliano è furto dal progetto di Massimiliano Allegri, che ufficialmente non lo ha portato in tournée per un affaticamento muscolare

La Juventus ha completato la prima parte della sua preparazionealla Continassa, dove per due settimane la squadra si è allenata agli ordini di Massimiliano Allegri con doppie sedute, mattina e sera, che hanno dato ufficialmente il via alla nuova stagione. A partire da oggi inizierà la seconda parte della preparazione, che vedrà la Juventus affrontare il viaggio verso gli USA dove è attesa da tre amichevoli, che consentiranno al tecnico toscano di testare per la prima volta i nuovi innesti e la nuova squadra. DeportivoGuadalajara, Barcellona e RealMadrid sono le squadre contro le quali giocherà la squadra bianconera nel suo viaggio, per poi tornare a Torino a concludere la preparazione.

Non tutta la squadra è però partita per la tournée: Federico Chiesa e Kaio Jorge sono rimasti a Torino per continuare il loro percorso di riabilitazione, e insieme a loro sono rimasti anche De Sciglio, Rabiot, Ramsey e Arthur. Proprio il brasiliano, che ufficialmente avrebbe un piccolo infortunio, non sarebbe partito perchè non rientrerebbe più nei piani della squadra, e a dirigenza sta lavorando per trovargli una nuova sistemazione. Il giocatore, arrivato dal Barcellona grazie allo scambio con Pjanic, non ha mai colpito il popolo bianconero, e il suo stipendio di 6,5 milioni all'anno sta pesando sulle casse della squadra, soprattutto per essere quello di una riserva.

La dirigenza sta quindi lavorando per piazzarlo altrove: se rimane in stand by il suo inserimento nell'affare Zaniolo, l'Arsenal non avrebbe mai fatto affondi decisivi, così come altre squadre europee. L'ultima pista sarebbe quindi quella che potrebbe riportarlo al Gremio, squadra nella quale ha già giocato e con cui ha vinto da protagonista la Copa Libertadores. La Juventus potrebbe cederlo anche in prestito con diritto di riscatto, ma sta comunque lavorando per non trovarlo in rosa all'inizio della prossima stagione.